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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (43)

В Бишкеке на зарплату можно купить в три раза продуктов меньше, чем в Москве

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на пшеничную муку, сливочное масло, картофель и баранину. Такие данные по итогам мая 2019 года приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания в мае 2019-го по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС наблюдались в Москве. В мае максимальная средняя потребительская цена на картофель ($0,58) зафиксирована в Москве, а минимальная ($0,27) — в Бишкеке.

Минимальные средние потребительские цены на баранину ($4,35) в мае 2019 года зарегистрированы в Бишкеке, пастеризованное молоко ($0,66) — в городе Нур-Султане.

В мае 2019-го уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко по Бишкеку сложился выше цен, зарегистрированных в Нур-Султане — на 10,8 процента и Минске — на 8,1 процента. Стоимость говядины в столице Кыргызстана оказалась выше, чем в столицах Казахстана и Беларуси, на 2,1 процента и 4 процента.

Кроме того, в мае 2019 года средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень в Нур-Султане на 36,7 процента и яйца — на 16,7 процента.

В мае 2019 года на среднюю зарплату меньше всего продуктов среди столиц стран ЕАЭС можно было купить именно в Бишкеке. Например, в столице Кыргызстана на среднюю зарплату можно купить в три раза продуктов меньше, чем в Москве.
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