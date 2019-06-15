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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (41)

Продуктовая корзина Бишкека на 15 июня. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов подешевела на рекордные 457 сомов — до 3 тысяч 743,5 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постепенного снижения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также становится дешевле.

За последние семь дней подорожали свежие огурцы, яблоки, лук и растительное масло. Однако рост цен был незначительным. При этом значительно подешевели помидоры, перец и груши. Это в итоге и сказалось на общей стоимости корзины., которая рекордно подешевела.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 473,5 сома. Такое изменение связано с сезонным фактором. С наступлением лета цены на свежие овощи и фрукты только снижаются. В итоге меняется и общая стоимость корзины.

При этом стоит отметить, что в последний месяц постоянно дорожают свежие яблок и остается довольно высокой цена на морковь. Это связано с тем, что первый урожай ранних яблок только начинают собирать, а массовый сбор яблок начнется только осенью. С морковью похожая ситуация. Запасы урожая прошлого года постепенно заканчиваются, а молодой моркови урожая 2019 года на рынках и в супермаркетах еще не продают.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
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