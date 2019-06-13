18:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года

В январе — апреле 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $740,5 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2018-го показатель вырос на $30,2 миллиона. В апреле мигранты перевели в страну $200,1 миллиона. За месяц показатель вырос на $4,3 миллиона, а вот по сравнению с апрелем 2018-го, наоборот, снизился на $4,4 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $726,6 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $9,2 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $4,4 миллиона.

По итогам января — апреля 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $163,3 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $161,8 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — феврале 2019 года в Кыргызстан составил $577,2 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
За три месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $540,4 миллиона
Из России в Кыргызстан по подложным документам перевели 12 миллионов рублей
Ограничения на денежные переводы из России связаны с серым импортом
В Нацбанке КР прокомментировали введенные Россией ограничения на переводы
Посольство России: Ограничение на переводы не затронет интересы мигрантов
Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан
Приток денежных переводов мигрантов в Кыргызстан вырастет на 5-10 процентов
За два месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $344,6 миллиона
В январе мигранты перевели в Кыргызстан $165,2 миллиона
В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,6 миллиарда
Популярные новости
Интервенция подействовала. В&nbsp;Кыргызстане немного подешевел доллар Интервенция подействовала. В Кыргызстане немного подешевел доллар
Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из&nbsp;стран ЕАЭС Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июня
Реабилитация Макмала. Инвестор перечислил первый $1&nbsp;миллион Реабилитация Макмала. Инвестор перечислил первый $1 миллион
Бизнес
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности