Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года

В январе — апреле 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $740,5 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2018-го показатель вырос на $30,2 миллиона. В апреле мигранты перевели в страну $200,1 миллиона. За месяц показатель вырос на $4,3 миллиона, а вот по сравнению с апрелем 2018-го, наоборот, снизился на $4,4 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $726,6 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $9,2 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $4,4 миллиона.

По итогам января — апреля 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $163,3 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $161,8 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — феврале 2019 года в Кыргызстан составил $577,2 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.