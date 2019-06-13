Депутат предлагает внедрить принцип «единого окна» для продажи сельхозпродуктов

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает создать «единое окно» для уполномоченных органов, чтобы местным производителям было легче экспортировать продукцию в страны ЕАЭС.

По его мнению, «единое окно» будет направлено на снятие барьеров. Нардеп отметил, что это также поможет улучшить работу логистических центров. Уточняется, что за 2018 год поступило 264 нотификации о нарушениях фитосанитарных требований.

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По информации Министерства сельского хозяйства и мелиорации, по итогам служебного расследования по 292 нотификациям приняты меры и направлена информация в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Проблема надлежащего оформления экспорта сельхозпродукции обсуждалась на уровне заместителей глав правительств Кыргызстана и Казахстана. Однако ситуация в сфере обеспечения документами и сертификатами все еще оставляет желать лучшего. Для повышения экспортного потенциала Кыргызстана необходимы широкое внедрение добровольной сертификации производителями сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями технического регулирования и усиление последующего контроля уполномоченных государственных органов», — отметил Экмат Байбакпаев.

В Кыргызстане четыре фитосанитарные лаборатории. В Жогорку Кенеше отмечают, что с нагрузкой они не справляются, а на строительство дополнительных пунктов средств недостаточно.