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Экономика

Экспортеры сельхозпродукции Кыргызстана освобождены от уплаты четырех налогов

Предприниматели, реализующие сельскохозяйственную продукцию (фрукты, овощи и так далее) при вывозе в Казахстан и другие страны, освобождены от уплаты четырех видов налогов. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По данным ведомства, предприниматели могут не платить НДС, налог с продаж, налог на прибыль и налог на имущество.

Как отметил заместитель министра экономики Дастан Кадыров, согласно Налоговому кодексу, к таким предпринимателям предъявляются определенные требования. Их деятельность должна быть направлена на реализацию отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Кроме того, предпринимателям должны принадлежать или находиться в их пользовании земельные участки с расположенными на них производственными, административными, складскими и иными зданиями, помещениями и сооружениями, предназначенными для сортировки, калибровки, хранения, маркировки, упаковки, транспортировки, переработки сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки сельскохозяйственной продукции.
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