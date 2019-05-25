Продуктовая корзина Бишкека на 25 мая. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.
За неделю стоимость минимального набора продуктов подешевела 21 сом — до 4 тысяч 284 сомов.
Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что вторую неделю подряд стоимость корзины снижается, хоть и ненамного.
Интересно, что за последние семь дней изменилась стоимость только пяти наименований продуктов. Остальные товары в нашей корзины стоят столько, сколько и на прошлой неделе. При этом за неделю неожиданно и сразу на 3 сома подорожало молоко.
Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 14 сомов. За последнюю неделя не было подорожания фруктов или овощей. Выросла цена только на сахар и молоко. Зато подешевели помидоры, картофель и капуста. Хотя общий уровень цен на овощи и фрукты урожая этого года по-прежнему остается высоким.
Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.
В утвержденный норматив входят хлебопродукты —
Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.
Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.