В Минсельхозе объяснили, почему возвращают кыргызстанские овощи и фрукты

Проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции возникают не у фермеров, а у продавцов, которые не берут сертификаты на грузы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Алымбай Имаров.

По его словам, в Кыргызстане четыре фитосанитарные лаборатории. «Они аккредитованы и выдают сертификаты соответствия международным стандартам», — отметил Алымбай Имаров.

Он сказал, что из стран ЕАЭС возвращают продукцию без таких сертификатов.

«В республике нет крупных колхозов или совхозов. В селах практически каждый имеет земельную долю. В основном экспортеры — это перекупщики. Производители редко продают самостоятельно. С момента вступления в ЕАЭС на кыргызско-казахской границе убрали фитосанитарный контроль. Грузы проходят проверку на месте поступления. В случае отсутствия фитосанитарного сертификата груз требуют вернуть назад», — заметил замдиректора департамента.

Он добавил, что официально ни один предприниматель в Министерство сельского хозяйства по этому поводу не обращался.