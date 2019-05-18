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Экономика

В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,6 раза продуктов меньше, чем в Москве

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на пшеничную муку, сливочное масло и баранину. Такие данные по итогам апреля 2019 года приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания в апреле 2019 года по сравнению с остальными столицами государств — членов ЕАЭС наблюдались в Москве. В прошлом месяце стоимость одного килограмма картофеля в Бишкеке и Нур-Султане были одинаковыми  $0,25. И это самый низкий показатель среди всех стран союза. А самым дорогим картофель был в столице России — $0,47.

Минимальные цены на баранину ($4,25) в апреле 2019 года также зарегистрированы в Бишкеке, а на пастеризованное молоко ($0,65) — в Минске.

В апреле 2019 года уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко по Бишкеку сложился выше зарегистрированных в Нур-Султане — на 12 процентов и Минске — на 13,3 процента, говядину — на 3,4 и 4,9 процента соответственно.

Кроме того, в апреле 2019 года средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень по Нур-Султану на 38,3 процента и яйца — на 17,2 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных стран ЕАЭС показывает, что в апреле 2019 года на среднюю зарплату меньше всего продуктов можно было купить именно в Бишкеке.

Например, в столице Кыргызстана на среднюю зарплату можно купить в 2,6 раза продуктов меньше, чем в Москве.
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