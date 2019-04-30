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Экономика

Цифра дня. 322 тысячи тонн ГСМ завезли в Кыргызстан за четыре месяца

За январь-апрель 2019 года в Кыргызстан завезли 322 тысячи тонн топлива. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По ее данным, ввезено 148,4 тысячи тонн бензина и 173,6 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтетрейдеры отмечают, что полностью покрывают потребности республики в ГСМ.

Уже подписано очередное соглашение о сотрудничестве между ассоциацией и Министерством сельского хозяйства и мелиорации. Согласно прогнозам Минсельхоза, потребность в ГСМ на 2019 год составит 115,7 тысячи тонн, из них 90,6 тысячи тонн дизтоплива и 25,1 тысячи тонн бензина.
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