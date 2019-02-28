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Экономика

Кыргызстан и Казахстан договорились усилить фитосанитарный контроль продукции

Фитосанитарные службы Казахстана и Кыргызстана подписали дорожную карту по вопросу усиления фитосанитарного карантинного контроля в КР. Об этом сообщил Regnum со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Сегодня делегация Кыргызстана во главе с заместителем премьер-министра республики Женишем Разаковым приняла участие в переговорах по вопросу сотрудничества в области сельского хозяйства.

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Бишкек просит снять запрет на экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Казахстанская сторона согласилась снять контроль после устранения фитосанитарной службой Кыргызстана 465 нарушений, зафиксированных в 2018 году и в январефеврале 2019-го.

Кроме того, стороны договорились об автоматизации учета трансграничных водных ресурсов.

19 февраля Казахстан временно ограничил ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана из-за многочисленных фитосанитарных нарушений. В Бишкеке заявили, что ограничение введено необоснованно.
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