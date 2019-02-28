Кыргызстан и Казахстан договорились усилить фитосанитарный контроль продукции

Фитосанитарные службы Казахстана и Кыргызстана подписали дорожную карту по вопросу усиления фитосанитарного карантинного контроля в КР. Об этом сообщил Regnum со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.
Сегодня делегация Кыргызстана во главе с заместителем премьер-министра республики Женишем Разаковым приняла участие в переговорах по вопросу сотрудничества в области сельского хозяйства.
—феврале 2019-го.
Кроме того, стороны договорились об автоматизации учета трансграничных водных ресурсов.
19 февраля Казахстан временно ограничил ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана из-за многочисленных фитосанитарных нарушений. В Бишкеке заявили, что ограничение введено необоснованно.