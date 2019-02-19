Пересмотр Водного кодекса Кыргызстана может быть связан в предвыборной кампанией

Чем ближе завершение работы шестого созыва Жогорку Кенеша, тем бездумнее законы предлагают депутаты. Эксперт Шерадил Бактыгулов прокомментировал на круглом столе в 24.kg предложение партии «Ата Мекен» об исключении из Водного кодекса нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.

Эксперт добавил, что депутаты часто принимают законы, которые не работают.

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«В прошлом созыве к завершению работы депутаты приняли закон об ОСАГО. Потом его исполнение отложили на два года. В этом году снова отложили. Не проведены анализ регулятивного воздействия, обсуждение с транспортными и страховыми компаниями. Нас вводят в заблуждение, говоря, что водителям будет достаточно обменяться визитками, а дальше страховщики займутся всеми вопросами. Но если вы хотите получить компенсацию на восстановление автомобиля, надо оформлять КАСКО. Похожая ситуация с законопроектом о лишении неприкосновенности президента», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Эксперт поинтересовался, проведены ли по предлагаемому законопроекту обсуждения, круглые столы, совещания? «Должен быть анализ регулятивного воздействия, его нет. Тем не менее законопроект прошел два чтения. Депутаты говорят, что правительство плохо привлекает инвесторов, но с такими законами привлекать инвесторов, как желать хорошего плавания тонущему кораблю», — отметил он.

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Шерадил Бактыгулов напомнил, что во время обсуждения внесения поправок в Водный кодекс приглашали ученых из других стран, в том числе России. «Они сказали, что вклад Кумтора в сокращение ледников составляет всего 4 процента. В основном таяние происходит из-за глобального потепления», — сказал он.

Шерадил Бактыгулов добавил, что обсуждение законопроекта может быть связано с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш.

«Скоро выборы, это старая практика, создать вопрос и поставить людей, принимающих решение, в неудобное положение. В справке общие слова, принимается серьезный закон, который должно выполнять правительство. Но как? И тогда встанет вопрос об импичменте. Но насколько нам нужны такие законы? Законы должны работать на благо страны», — считает он.