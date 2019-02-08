Казахский ритейлер готов закупать сельхозпродукцию Кыргызстана

Состоялась церемония подписания меморандума о намерении сотрудничества между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана и казахстанской компанией Prime Capital Retail and Management, которая специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В ходе встречи с представителями компании Prime Capital Retail and Management первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов отметил заинтересованность кыргызской стороны в экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки Казахстана для увеличения товарооборота между странами.

«С нашей стороны будет оказано всяческое содействие в реализации меморандума. В частности, Минсельхоз окажет поддержку в рамках своей компетенции, организует встречи с отечественными предпринимателями с целью экспорта кыргызской сельхозпродукции на рынки Казахстана, в том числе картофеля», — сказал Кубатбек Боронов.

Представители компании Prime Capital Retail and Management отметили, что готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию с кыргызскими оптово-распределительными центрами по закупу всех видов продукции сельского хозяйства.