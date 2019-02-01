В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку первого сорта. Такие данные по итогам декабря приводит Национальный статистический комитет.

Как отмечено, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания, за исключением хлеба, в декабре 2018 года зафиксировали в Москве. Максимальная средняя потребительская цена на яйца ($1,1 за десяток) также отмечена в столице России, а минимальная ($0,82) — в Астане.

Минимальная средняя потребительская цена на баранину ($4,08) в декабре 2018-го была в Бишкеке, а на пастеризованное молоко ($0,6) — в Минске.

В декабре 2018 года уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко в Бишкеке на 15,3 процента выше, чем в Астане, и на 16,7 процента выше, чем в Минске.

Говядина стоила в Бишкеке дороже, чем в столицах Казахстана и Беларуси на 7,4 и 16,8 процента. Кроме того, в декабре 2018-го средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень по Астане на 38,3 процента, на картофель — на 4,3 процента, яйца — на 20,4 процента.

Сравнение покупательной способности среднемесячной заработной платы тоже не в пользу Бишкека. По всем позициям на зарплату в странах ЕАЭС можно купить гораздо больше, чем в столице Кыргызстана.

Например, в Бишкеке можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве.