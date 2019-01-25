На заработки в Кыргызстан ежегодно приезжают около 12 тысяч иностранцев

В год в Кыргызстан приезжают на заработки около 12 тысяч иностранных граждан. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.

По его данным, в 2016 году 12 тысяч 135 иностранцев получили разрешение на работу, в 2017-м — 12 тысяч 138, в 2018-м — 12 тысяч 950.

«От выдачи разрешений на работу в бюджет страны поступило 265 миллионов сомов», — добавил Болотбек Ибраимжанов.

К началу 2019 года 187 иностранным гражданам КР предоставила статус беженца. Из них 87 человек — граждане Афганистана, Сирии — 70, Украины − 19, других государств — 11.