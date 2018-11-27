Место в совете директоров Centerra Gold от Кыргызстана больше не вакантно

Избран новый член правления ОАО «Кыргызалтын», который войдет в состав директоров Centerra Gold от Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.

По его данным, заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям назначен Джумадилде уулу Мурадил. На этом посту он сменил Бектура Сагынова.

Как сообщила КФБ, решение принято на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Джумадилде уулу Мурадил ранее работал вице-президентом ОАО «Кыргызтелеком», а до этого — заместителем главы Фонда по управлению государственным имуществом.