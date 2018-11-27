10:19
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Экономика

Место в совете директоров Centerra Gold от Кыргызстана больше не вакантно

Избран новый член правления ОАО «Кыргызалтын», который войдет в состав директоров Centerra Gold от Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.

По его данным, заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям назначен Джумадилде уулу Мурадил. На этом посту он сменил Бектура Сагынова.

Как сообщила КФБ, решение принято на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Джумадилде уулу Мурадил ранее работал вице-президентом ОАО «Кыргызтелеком», а до этого — заместителем главы Фонда по управлению государственным имуществом.
Ссылка:
просмотров: 832
Версия для печати
Материалы по теме
Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
В Жогорку Кенеше хотят знать подробности нового соглашения о Кумторе
Government of Kyrgyzstan intends to revise Kumtor agreement
Правительство Кыргызстана вновь хочет пересмотреть соглашение по «Кумтору»
Over 9.5 tons of gold produced at Kumtor since beginning of 2018
Более 9,5 тонны золота произвели на «Кумторе» с начала 2018 года
«Кыргызалтын» объявил конкурс на месторождение Макмал
Centerra refuses Chaarat Gold's offer on purchase of company, including Kumtor
«Больные мозоли» инвестиционного климата Кыргызстана. Что мы делаем не так?
Кыргызстан лишился представителя в совете директоров Centerra Gold
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана
Бизнес
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов