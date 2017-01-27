Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях

«В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях», - заявил сегодня в парламенте на «встрече без галстуков» депутат Экмат Байбакпаев.

В долгосрочной перспективе решение о вступлении в Евразийский экономический союз было верным. Оно дает Кыргызстану выход на большой рынок. Фактически мы выиграли только в части улучшения условий для мигрантов.

«В остальном ситуация не совсем гладкая для экономики и бизнеса Кыргызстана. Нам до сих пор говорят что-то сделать, но это не делается. Мы потеряли время. Когда вошли в ЕАЭС, только тогда и очнулись, что нужны ветеринарные и фитосанитарные лаборатории. Если раньше наша продукция пусть и контрабандой проходила на рынок, то сегодня мы не вхожи туда. Наши товары дальше Кордая не проходят», - говорит Экмат Байбакпаев.