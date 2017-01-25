В Алеппо российские саперы разминировали более 70 гектаров территории

РИА «Новости» (Россия). Российские саперы за сутки разминировали в сирийском Алеппо более
«Российские военнослужащие международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо. За прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 57 зданий, разминирована территория общей площадью более
Отмечается, что российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь сирийскому населению. За минувшие сутки проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более чем трем тысячам мирных жителей.
Кроме этого, в восточных кварталах города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Так, жители получили семь тысяч свежеиспеченных лавашей и более трех тысяч порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано порядка четырех тонн гуманитарных грузов.
Как рассказали в ведомстве, продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. За прошедшие сутки мобильные бригады российских медиков оказали помощь 139 мирным жителям в населенных пунктах провинций Алеппо и Дамаск.