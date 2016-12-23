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Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль

ВВС (Великобритания). Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.

 

«Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», - говорится в заявлении командования сирийской армии.

 

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

 

В заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо «стратегическим переломом в борьбе с терроризмом».

 

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая действия с Турцией. Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

 

Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.

 

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала. Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить правительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.

 

http://www.bbc.com/russian/news-38408581
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/42188/
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