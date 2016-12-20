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Командующий сухопутными войсками США посетил Узбекистан

«Подробно.uz» (Узбекистан). Командующий сухопутными войсками Центрального командования США генерал Майкл Гаррет побывал в Узбекистане с группой советников и ассистентов.

 

 

Его визит - свидетельство продолжающегося сотрудничества на высоком уровне с правительством Узбекистана и Министерством обороны в сфере безопасности, отметило посольство США в Узбекистане. 

 

 

Во время визита делегация генерала Гаррета встретилась с представителями Министерства обороны Узбекистана и участвовала в брифинге в Академии Вооруженных сил Узбекистана.

 

Сотрудничество в сфере безопасности является одним из путей, через который США оказывают поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана.

 

http://podrobno.uz/cat/politic/komanduyushchiy-sukhoputnymi-voyskami-ssha-posetil-uzbekistan-foto/
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/41929/
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