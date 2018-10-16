В Бишкеке обсудили проблемы безопасности образовательной среды

C 10 по 13 октября 2018 года в Бишкеке прошел V Съезд учителей и работников образования «Развитие образовательных систем государств — участников СНГ в контексте целей устойчивого развития».

Участники обсудили вызовы, проблемы и подходы к формированию безопасности образовательной среды на уровне школьного образования, поделились опытом по развитию инфраструктуры школьной среды и формированию благоприятной атмосферы для обучения, способствующей социализации учащихся.

В пилотных школах Кыргызстана уже проводят мероприятия по формированию безопасной и толерантной образовательной среды.

Это стало возможным при содействии совместного проекта экологического движения «БИОМ» (Кыргызстан) и фонда им. К.Аденауэра (Германия) и при финансовой поддержке Европейского союза «Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике».

Международный эксперт, кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Е.Лихачева провела практикум «Интерактивные методы обучения и имитационные игры в системе образования для устойчивого развития». Сферой интересов Е.Лихачевой являются вопросы психологического обеспечения проведения имитационных игр, выбор и принятие решений в имитационных играх. Использование на уроках и внеклассных занятиях таких игр, в том числе разработанных самой Е.Лихачевой, формирует у учащихся компетентности, необходимые для жизни в современном мире и построения устойчивого будущего.