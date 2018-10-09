«Переходи на О! Студент +» c безлимитными Instagram, WhatsApp и Telegram!

Новое поколение студентов не представляет своей жизни без WhatsApp и Instagram. Если звонок другу, то это видеозвонок, если переписка, то чаты в мессенджере, сдобренные порцией стикеров и эмодзи, которые способны полностью передать эмоции. А еще картинки, видео, приколы — как не поделиться ими?

Многие подписаны на полезные каналы в Telegram, чтобы следить за последними трендами, за профессионалами, которые именно там делятся ценной и полезной информацией, своими реальными кейсами.

Интернета нужно все больше, причем такого, чтобы без привязки к одному месту, без заморочек с подключением к Wi-Fi в общедоступных сетях, где скорость зачастую режется.

Что нужно современным студентам?

Больше свободы и мобильности, а главное — много, о-о-очень много интернета. Именно эту свободу дарит новый студенческий тариф от Мобильного оператора О! — «Переходи на О! Студент +» , где интернета предостаточно! А еще есть безлимитные мессенджеры, через которые можно не только переписываться, но и звонить, да и вообще забыть про обычные звонки и подсчет оставшихся единиц.

Новый «Переходи на О! Студент +» стал еще лучше и универсальнее:

+ 16 ГБ мобильного интернета на максимальной скорости;

+ БЕСПЛАТНЫЕ звонки в сети О!;

+ БЕЗЛИМИТНЫЕ Instagram, WhatsApp и Telegram.

Все только самое нужное всего за 85 сомов в неделю!

Подключиться к новому тарифу «Переходи на О! Студент+» может любой обладатель студенческого билета или зачетной книжки в каждом офисе продаж и обслуживания О!, магазинах O!Store или у промоутеров компании.

А если вы уже пользуетесь тарифом «Переходи на О! Студент», то вы можете легко перейти на новый «Переходи на О! Студент+» прямо сейчас, набрав команду *155*45#.​

Подробная информация доступна по телефону 929.