Почему выбирают пакеты «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» от MegaCom

Сегодня вряд ли найдется человек, не пользующийся мобильным телефоном. Кто-то активно «зависает» в интернете и мало разговаривает, а кто-то тратит большое количество минут на телефонную связь, лишь изредка проверяя почту и мессенджеры. С учетом потребностей своих абонентов компания MegaCom выпустила уникальные линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV», которые отлично подойдут всем обладателям смартфонов и включают все самое необходимое:

Внушительные объемы интернет-трафика днем

Все пакеты «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» включают в себя дневные объемы интернета от 2100 Мб до 20 ГБ в зависимости от стоимости еженедельной абонентской платы. Внушительных объемов интернет-трафика хватит для общения с друзьями и родными, просмотра видеороликов и фильмов в HD-формате, скачивания любимой музыки и многого другого. Подробнее о пакетах смотрите тут.

Ночной безлимит

Активно пользуетесь интернетом в ночное время суток? С пакетами «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» можно получить отличную возможность скачивать большие по объему файлы с 01.00 до 07.59 ч., не растрачивая основной интернет-трафик.

Бесплатные звонки

Каждый пакет включает бесплатные минуты для разговоров внутри сети MegaCom (а на пакетах L и L+TV звонки внутри сети безлимитные), а также фиксированное количество минут для звонков на номера других операторов Кыргызстана. Абоненты могут всегда быть на связи со своими родными и близкими.

Бесплатное мобильное TV

Подключив тарифный план «Элдик S/M/L + TV», пользователи смогут наслаждаться просмотром более 140 отечественных и зарубежных телеканалов с экрана своего смартфона, при этом не оплачивая абонентскую плату по Mega iTV. Установите мобильное приложение, скачав его из App Store или из Google Play.

Автообновление

Больше не нужно набирать комбинацию и подключать опцию заново, если истек срок пакета. Стоит только пополнить баланс и новый пакет подключится автоматически.

Подробную информацию о линейке тарифов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» смотрите на официальном сайте компании.