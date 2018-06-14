9 БЕСПЛАТНЫХ каналов для связи с Мобильным оператором О!

Мобильный оператор О! на связи круглосуточно для своих клиентов. Чтобы ускорить процесс общения с консультантами напрямую, в компании, помимо бесплатной информационно-справочной службы, дополнительно функционируют альтернативные каналы коммуникации.

«Понимая, что число абонентов сети О! с каждым годом становится все больше, одним из первых среди «сотовиков» Мобильный оператор О! реализовал дополнительно девять бесплатных каналов связи с нашей информационно-справочной службой. Что немаловажно, КРУГЛОСУТОЧНЫХ! Вопросы у всех самые разные — к каждому наши консультанты стремятся найти индивидуальный подход: кому-то помогают подобрать нужный тариф или услугу, кому-то настроить мобильный Интернет. Самое главное — в нашей большой и дружной команде операторов царит рабочая атмосфера, наши ребята полны искренним желанием помочь человеку на том конце провода, поэтому постоянно обучаются и совершенствуют свои профессиональные навыки», — отмечает коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Мы давно не можем представить себе мир без социальных сетей и мессенджеров. Общение там стало привычным и неотъемлемым — это и правда удобно, быстро.

Связаться с операторами компании можно любым удобным для вас способом и получить решение своего вопроса в течение нескольких минут по следующим каналам связи в формате 24/7.

Просто найдите наши официальные странички в социальных сетях и напишите нам в личные сообщения ваш вопрос: Instagram Facebook « ВКонтакте ». Поставьте отметку «нравится», так вы не упустите нас из виду, и при малейшей необходимости мы окажемся рядом. Сегодня с нами уже свыше 250 тысяч пользователей. Кроме актуальных новостей в сфере мобильной связи и конкурсов, наши читатели успешно пользуются возможностью задавать свои вопросы на этих площадках.

Кроме социальных медиа, у клиентов сети О! есть возможность мобильной консультации в любое время суток. Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в самых популярных мессенджерах:

в WhatsApp: +996 705 070 700;

+996 705 070 700; в Telegram: @Nurtelecom_bot;

@Nurtelecom_bot; в Viber: чтобы подписаться на Мобильного оператора О!, пройдите по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile.

Вы также можете скачать мобильное приложение «Мой О!» на свой смартфон, и «личный помощник» будет всегда у вас под рукой. Тысячи нужных команд для подключения услуг и смены тарифов со звездочками и решетками уже внутри, ничего запоминать не надо. Все операции в простом и удобном приложении! Не нужно будет никуда звонить и ждать своей очереди на линии. Кстати, при подтверждении своего e-mail-адреса в приложении вас ждет бесплатный 1 ГБ интернет-трафика.

Кроме этого, есть:

онлайн-консультант на официальном сайте www.o.kg . Зайдя на сайт, в правом нижнем углу вы увидите окошко, где тоже можно задать свой вопрос касательно связи, настроек различных услуг, поинтересоваться о тарифах в любое время дня и ночи;

на официальном сайте . Зайдя на сайт, в правом нижнем углу вы увидите окошко, где тоже можно задать свой вопрос касательно связи, настроек различных услуг, поинтересоваться о тарифах в любое время дня и ночи; возможность получить быстрый ответ, отправив свой вопрос по SMS на номер 708.

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