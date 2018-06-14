Цены на ГСМ. Причины роста и чего ждать в ближайшее время

Последние две недели АЗС Кыргызстана постоянно меняют ценники на реализуемое топливо, и, к сожалению для покупателей, не в их пользу. Повышение цен на ГСМ стало настолько заметным, что кыргызстанцы стали все активнее обращать на это внимание, забыв, что три недели назад их предупреждали об этом. Разбираемся, что происходит на топливном рынке страны и чего ожидать дальше.

Что произошло?

За пару недель цены на ГСМ в Кыргызстане выросли на значительные для столь короткого периода 2 сома. В результате стоимость бензина марки Аи-92 в Бишкеке перевалила за отметку в 44 сома за литр. Цены на бензин марки Аи-95 и дизельное топливо достигли 47 и 45 сомов соответственно.

Почему это произошло?

Все дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы России – страны, откуда завозится основной объем ГСМ, существенно повысили оптовые цены. По данным газеты «Коммерсантъ», с начала этого года оптовые цены у заводов выросли примерно на 30 процентов, а в апреле, после выборов президента РФ, начали быстро расти и розничные цены, которые до этого нефтекомпании придерживали.

Но и это еще не все. Росту цен способствовал целый ряд причин, в числе которых рост мировых цен на нефть, весенний ремонт заводов, увеличение спроса на российские нефтепродукты в Европе, ослабление рубля, период активных сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

Все так серьезно? И причем тут Путин?

В России стоимость топлива начала значительно увеличиваться еще в мае. Этот вопрос стал настолько актуальным, что на него обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В ходе прямой линии 7 июня он назвал ситуацию с ростом цен на бензин недопустимой.

Это заявление стало поводом для расследования Федеральной антимонопольной службы. Но разбор ситуации показал, что все сложившиеся факторы роста цен объективные. И единственное, что Россия может сделать на своем внутреннем рынке, это снизить акцизы. Это реализовали, но максимальным результатом стало снижение цен на бензин в Москве за шесть дней всего на 7-8 копеек.

Рост цен в Кыргызстане стал неожиданностью?

Нет. Увеличение розничных цен на ГСМ было абсолютно ожидаемым событием. Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана 22 мая предупредила о грядущем росте стоимости топлива на 5-10 процентов, что даже не так критично, как в России.

Объявление сделали сразу после того, как российские НПЗ выставили компаниям новые - высокие - ценники на производимые нефтепродукты. При этом в КР стоимость увеличилась не за один раз. Цены повышают постепенно, чтобы сгладить резкие скачки.

Учитывая запасы старых ГСМ, отечественные нефтетрейдеры пообещали продолжать сглаживать рост цен и не допускать резких изменений.

Почему на этом заостряют внимание?

Вероятнее всего, это связано с тем, что рост любых цен – это как минимум неприятно. А если обратиться к цифрам, то можно предположить, что кыргызстанцы просто отвыкли от изменения ценников на АЗС.

Согласно данным Нацстаткома, более двух(!) лет ежемесячная динамика роста цен была около нуля или даже показывала снижение.

По графику видно, что линия роста практически прямая. Исключением в этот период были только май 2016-го (+2,6 процента), а также январь и ноябрь прошлого года (+3,8 процента и +2,8 процента).

Если смотреть не в процентах, а в сомах, то, по последним статданным за январь-апрель текущего года, в среднем по стране бензин за эти четыре месяца подорожал на 0,75 сома, а дизтопливо - на 2 сома.

Еще один момент. В сравнении с общим ростом цен в КР видно, что динамика по топливу не сильно отличалась от динамики инфляции. Также интересно, что динамика увеличения цен на ГСМ в Кыргызстане и России практически одинаковая. За исключением одного: в РФ значительный рост цен начался уже в мае, тогда как в КР этого удалось избежать.

Что дальше?

За счет применяемых сглаживающих факторов увеличение цен на ГСМ продлится несколько недель, как и предупреждали в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана. Что будет дальше, сказать трудно, сказал ее руководитель Улан Кулов. При этом он отметил, что цены на розничном рынке растут значительно меньше.

У каждой компании свои договоры на покупку и поставку нефтепродуктов. Главные игроки рынка сейчас даже уходят в убыток. Их цель - решить вопрос так, чтобы меньше всего в этой ситуации пострадали потребители.