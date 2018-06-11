MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»

Компания MegaCom запускает новые республиканские линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» с безлимитным ночным Интернетом и внушительными объемами дневного Интернета, а также включенными внесетевыми минутами в каждом пакете.

Выгодные пакеты разработали специалисты компании с учетом пожеланий и растущих потребностей абонентов мегасети. Каждый может подобрать для себя выгодный пакет с необходимым объемом дневного Интернета, получив при этом бесплатные минуты внутри и вне сети.

Пакеты «Элдик S/M/L»

Если вы очень активно пользуетесь Интернетом, а также любите смотреть мобильное ТВ, остановите свой выбор на одном из пакетов «Элдик S/M/L + TV»:

Приятным бонусом для подключения новой линейки пакетов станет запуск выгодной акции от MegaCom, которая дарит возможность абонентам БЕСПЛАТНО менять внесетевые минуты на мобильный 4G-Интернет. Теперь, использовав все включенные в основной тариф мегабайты Интернета, абоненты могут не волноваться – достаточно совершить обмен посредством набора USSD-комбинации *678*678*Y#вызов либо отправить SMS на номер 678 с текстом <678*Y> или <678#Y>, где Y – количество внесетевых минут, кратное 5.

Курс обмена: 5 минут вне сети = 1 Гб в 4G.

Успейте воспользоваться предложением! Срок действия акции — до 10 июля 2018 года.

Более детальную информацию о новой линейке пакетов и акции можно узнать на официальном сайте megacom.kg.