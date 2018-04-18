За пробки больше не платят пользователи Яндекс.Такси

Ремонт столичных дорог доставляет массу неудобств, одно из которых — пробки. Они приводят к потере не только времени, но и денег. Теряют финансы и автовладельцы, и те, кто пользуется услугами такси.

С определенного времени фирмы-перевозчики ввели поминутную тарификацию. Пассажир платит и за посадку, и за километраж, и за время в пути. При этом предугадать конечный счет вряд ли удастся. Хорошо, если разница составляет десять-пятнадцать сомов.

В группе «Черный список» в социальной сети Facebook жалобы на таксистов стабильно входят в пятерку самых частых и обсуждаемых. Практически каждому пассажиру есть что сказать: кто-то сталкивался с грубостью, кто-то с неправильным счетом, кто-то с незнанием водителем города, кто-то с внезапными доплатами. Много нареканий было к новому перевозчику, пассажиры которого оплачивали время, проведенное в пути. Разница иногда доходила до 100 сомов.

Изучив претензии пользователей, агрегатор Яндекс.Такси внедрил в Бишкеке технологию, которая определяет точную стоимость поездки с учетом пробок в момент заказа. Она не изменится, даже если в итоге вместо 15 минут стоять придется час.

Пробки больше не влияют на стоимость поездки, а окончательную сумму пассажир знает заранее.

При заказе машины пользователь в приложении указывает, откуда поедет и куда. И сразу же видит, сколько ему надо будет заплатить за поездку.

Директор по международному развитию Яндекс.Такси Мушег Саакян отметил, что подобное решение принято после анализа жалоб пассажиров.

«Мы съездили в Бишкек, поговорили с горожанами, сами протестировали разные маршруты. Выяснилось, что в Бишкеке постоянные пробки из-за узких улиц. Сейчас дороги загружены даже больше, потому что центральные магистрали закрыты на ремонт. При поминутной тарификации пробки значительно повышают стоимость поездки, и точную сумму сложно предсказать. Теперь пользователи могут быть уверены, что доедут за ту цену, которую увидели в приложении в момент заказа такси», — отметил он.

По его словам, в компании учитывают рейтинг водителей, статистику поездок, комментарии пользователей: выявляют недобросовестных водителей и блокируют их. А скоро в Бишкеке планируют открыть собственный центр, где водителей будут обучать работе с приложением и хорошим манерам, экзаменовать их на знание города.