БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год

Межбанковский процессинговый центр, являющийся единственным оператором национальной платежной системы ЭЛКАРТ в Кыргызской Республике, удостоил БТА Банк наградой «Лучший банк по запуску продуктов и услуг за 2017 год».

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что год был полон различных идей и замыслов, многие из которых были успешно внедрены.

БТА Банк еще раз подтвердил статус современного, динамично развивающегося и инновационного банка. Мы и дальше будем работать во благо клиентов в ногу со временем.