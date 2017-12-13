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Бизнес

БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год

Межбанковский процессинговый центр, являющийся единственным оператором национальной платежной системы ЭЛКАРТ в Кыргызской Республике, удостоил БТА Банк наградой «Лучший банк по запуску продуктов и услуг за 2017 год».

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что год был полон различных идей и замыслов, многие из которых были успешно  внедрены.

БТА Банк еще раз подтвердил статус современного, динамично развивающегося и инновационного банка. Мы и дальше будем работать во благо клиентов в ногу со временем.
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