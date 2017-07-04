«Росинбанку» 4 года!

3 июля у «Росинбанка» день рождения, и он отпраздновал его выходом в свет второго номера корпоративного журнала «Росинбанк-Life».

В рамках очередного издания мы отмечаем праздник с вами: нашими клиентами, партнерами, коллегами, без которых деятельность банка была бы просто невозможной. Мы постарались сделать журнал насыщенным интересной и полезной информацией. В нем много увлекательных материалов, рассказывающих о жизни банка, о новых проектах, необычных и талантливых людях, которые живут рядом с нами или приезжают в Кыргызстан поделиться своими знаниями и опытом. Мы даже позволили себе заглянуть в будущее и предсказать, какие трансформации ждут мировой банковский сектор.

Не менее привлекательна еще одна тема номера — в 2017 году отмечается 500 лет формирования кыргызской народности. Юбилейной дате была посвящена нумизматическая выставка, открытая в одном из филиалов банка. Известный в республике эксперт, кандидат исторических наук Александр Камышев познакомил наших читателей с научными данными, подтверждающими этот исторический факт.

Как всегда, не обошлось без сюрпризов. Наших читателей ждут приятные бонусы от наших партнеров, которые стали настоящими друзьями банка.

Мы планируем и в будущем радовать своих читателей актуальными статьями, новыми рубриками и интересными героями. До новых встреч!

Электронная версия журнала: «Росинбанк-Life» №2, июль 2017 г.