Почему в магазинах переклеивают сроки годности на продуктах?

Истекшие сроки годности продуктов в магазинах — одна из наиболее обсуждаемых тем среди потребителей. О ней постоянно пишут в социальных сетях и на специализированных форумах. Не бывает и дня, чтобы в «Черном списке» в социальной сети Facebook не написали негативный отзыв о том или ином магазине в связи с приобретенным испорченным продуктом или переклеенными сроками годности.

Мы решили изучить эту тему и развеять некоторые мифы. За помощью обратились к специалисту, который как никто другой знает все о сроках годности — куратору сети магазинов «Народный» Максат Калкатаевой. «Народный» — крупнейшая сеть с 15-летним опытом на рынке и 50 магазинами по всему Кыргызстану.

Почему на товарах переклеивают сроки годности?

Администрации магазинов чаще всего поступают жалобы о том, что покупатели замечают переклеенные баркоды (штрих-коды) на продуктах питания. Не разобравшись в причине замены баркодов, возникает мнение, что сотрудники магазина умышленно пытаются продлить сроки годности и продать некачественный продукт. Оказалось, существует несколько причин изменению баркодов.

Первая причина . В магазинах есть товары, которые имеют свойство со временем менять вес. К примеру, торты, колбасы в натуральной оболочке, сыры каждый день немного теряют вес. И для того, чтобы не вводить в заблуждение покупателя, сотрудники магазина вынуждены заново взвешивать товар и клеить новый баркод с измененным весом. При этом новый баркод не закрывает дату изготовления от поставщика и срок годности.

. В магазинах есть товары, которые имеют свойство со временем менять вес. К примеру, торты, колбасы в натуральной оболочке, сыры каждый день немного теряют вес. И для того, чтобы не вводить в заблуждение покупателя, сотрудники магазина вынуждены заново взвешивать товар и клеить новый баркод с измененным весом. При этом новый баркод не закрывает дату изготовления от поставщика и срок годности. Вторая причина. Баркод может стереться или замаслиться. Чтобы кассир смог без труда пробить цену товара, его заменяют на новый.

Баркод может стереться или замаслиться. Чтобы кассир смог без труда пробить цену товара, его заменяют на новый. Третья причина. По каким-либо причинам цена на товар изменилась. К примеру, ее мог изменить поставщик.

Часто покупатели принимают переклеенный баркод за преступление — изменение сроков годности. Многие не смотрят на то, что срок годности вовсе не истек, и даже не пытаются его посчитать. Сразу начинают бить тревогу.

Еще одна распространенная ошибка — покупатели принимают дату изготовления за срок годности. Производители часто выбирают такой вариант маркировки: указывают количество дней хранения и дату изготовления. А покупатели эту дату принимают за срок окончания годности.

Максат Калкатаева рассказала, что в сети магазинов «Народный» жестко борются с правонарушителями. «Если в магазине случится умышленное изменение сроков годности, мы накажем и продавца, и директора магазина. Если такое случается, мы тщательно разбираемся в ситуации и в случае, если сотрудник преднамеренно переклеил срок годности, он лишается своей премии. Если нарушение повторяется, сотрудник будет уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей. Поэтому последние 10 лет преднамеренно измененные сроки на баркодах в наших магазинах — большая редкость», — отметила она.

Как выявляются случаи правонарушений со стороны сотрудников?

«Мы постоянно изучаем жалобы покупателей в социальных сетях, на сайте, по горячей линии. Каждый магазин минимум раз в неделю проверяет куратор. Служба кураторов магазинов функционирует не первый год, куратор не только обучает сотрудников, но и контролирует их работу. Он проверяет наличие баркодов с верной информацией, списание просроченных продуктов, порядок ведения журналов сроков годности.

У каждого продавца есть журнал сроков годности. Это многоуровневая система контроля товара по срокам. В нем фиксируется приход товара в магазин и дата, когда нужно снять товар с полки, чтобы сдать поставщику. Затем фиксируется дата за неделю и за один день до окончания срока годности. Журнал ведется как ежедневник. Каждый день продавец знает, какие товары нужно пересмотреть, чтобы снять с полки для возврата поставщику или по срокам годности. Вероятность того, что товар после третьего этапа контроля остается на полке, крайне мала. Электронная версия журнала по срокам годности есть и у администратора магазина. Он тоже отслеживает, чтобы все снималось с продажи и списывалось вовремя», — отметила куратор магазинов «Народный».

Условно товары в магазине можно разделить на две группы: скоропортящиеся и длительного срока хранения. В сети магазинов «Народный» товарами длительного срока хранения считаются товары, имеющие срок годности более 45 дней. По внутренним правилам сети скоропортящиеся товары снимаются с продажи за сутки до окончания срока годности. К примеру, завтра у молока закончится срок годности. Сегодня магазин его уже не продает. Несмотря на то, что имеет право продавать продукт еще один день. Руководство сети приняло решение в пользу потребителя и снимает товар заранее, чтобы не рисковать.

Что происходит с просроченными продуктами?

Во-первых, задача администраторов магазинов — не допустить, чтобы продукт испортился в магазине. Со всеми поставщиками есть договор о возврате продуктов за определенный период до истечения срока годности. При соблюдении этого правила у поставщика будет возможность продать продукт до истечения срока годности в более проходных торговых точках. Если же товар не вернули вовремя поставщику, то продукт остается на полках до допустимого срока. В случае, если товар не сдали поставщику и не продали, а срок его годности истек, он списывается и выбрасывается.

Сотрудники магазина стараются сами вовремя устранить все недочеты. Если куратор находит какую-либо ошибку, то они лишаются премиальной части.

Работники стараются тщательно несколько раз проверить каждый продукт. Ошибки влияют не только на премии сотрудников, но и на рейтинг магазина. Чем выше рейтинг магазина, тем у персонала больше привилегий — начиная от дополнительных премий, заканчивая нематериальными бонусами.

В магазинах, в которых кураторы не нашли нарушений и просроченных товаров, сотрудникам выдаются дополнительные премии. Соответственно сотрудники, которые умеют контролировать сроки годности, могут дополнительно заработать. Это неплохой стимул.

Все работники магазина проходят обучение и тесты по учету сроков годности, прежде чем приступить к работе в магазине. Если сотрудник допускает ошибку в тесте, он продолжает обучение до тех пор, пока его тест не станет идеальным. Также каждые полгода проводится аттестация сотрудников.

«В специально разработанной обучающей программе учтены все нюансы. Мы обучаем сотрудников, как правильно считать сроки годности, как понимать обозначения сроков, где искать сроки на различных товарах. В обучающем курсе есть не только теория, но и практика», — отметила Максат Калкатаева.

В заключение стоит отметить, во всех магазинах сети разрешено фотографировать товары. Это означает, что руководство открыто к диалогу, готово к конструктивной критике и идет навстречу потребителю.