Аудитория мобильного оператора О! в соцсетях достигла 140 тысяч пользователей

Мобильный оператор О! лидирует по количеству подписчиков в социальных сетях среди операторов связи страны. Более 140 тысяч подписчиков в социальных сетях выбирают О! как источник интересной и полезной информации.

Мобильный оператор О! сегодня представлен на 5 соцплатформах: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, где предлагает получать оперативные ответы на свои вопросы. Как отмечают в компании О!, основной упор делается на привлечение так называемых «живых» настоящих подписчиков и целевой аудитории, избегая создания армии ботов и роботов. Эти позитивные данные подтверждаются данными признанного авторитета среди сервисов по аналитике соцмедиа SocialBakers.

«Наши подписчики тянутся за оригинальной и разносторонней информацией, которую предлагают наши официальные странички в социальных сетях. Мы не только осуществляем обратную связь, мы изучаем свою аудиторию: потребности, пожелания, настроение. Мы знаем, iPhone какого цвета больше нравится нашим абонентам или же какой мессенджер пользуется наибольшей популярностью», — делится коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Что, как не мнение клиентов, помогает выявить недостатки продукта или сервиса, а иногда даже дать идеи для развития компании? Из негатива пытаемся извлечь урок, позитив и конструктивную критику транслируем сотрудникам внутри компании, которым полезен взгляд со стороны Коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко

Помимо развлечений и конкурсов, которые часто практикуются, фолловеры остаются на страничках мобильного оператора О! еще и потому, что им удобно получать быструю обратную связь именно там. Кроме социальных медиа у клиентов сети О! есть возможность связаться с компанией в любое время суток, написав:

в WhatsApp: + 996 705 070 700

в Viber: Мобильный оператор О!

в Telegram: @Nurtelecom_bot

в онлайн-чат на сайте www.o.kg

или позвонив в контакт-центр: 707 / +(996 705) 700–700 (звонок для абонентов О! бесплатный).

Мобильный оператор О! — всегда рядом.