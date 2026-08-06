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Бизнес

Адылбек Касымалиев и Алексей Оверчук посетили стенд АНО «Евразия» на форуме

Фото организаторов. Адылбек Касымалиев и Алексей Оверчук посетили стенд АНО «Евразия» на Кыргызско-Российском экономическом форуме

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук посетили стенд АНО «Евразия» на VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме.

На стенде представили гуманитарные, образовательные, молодежные и социальные проекты, направленные на развитие сотрудничества между Кыргызстаном, Россией и другими странами евразийского пространства. Особое внимание уделено инициативам, которые АНО «Евразия» уже реализует в Кыргызской Республике.

В августе 2025 года в Бишкеке состоялось открытие бесплатного парка семейного отдыха «Евразия». Проект реализован АНО «Евразия» на частные средства и передан в дар Кыргызской Республике как символ дружбы между Россией и Кыргызстаном и в честь 10-летия ЕАЭС. Сегодня парк является одним из крупнейших в Центральной Азии. С момента открытия его посетили больше миллиона человек.

В ноябре прошлого года в Бишкеке открылся Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии — ключевая площадка для продвижения русского языка и развития культурно-образовательного сотрудничества в регионе. Центр работает в рамках деятельности Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

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В Кыргызстане работает сеть социальных магазинов, где пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья могут покупать продукты и товары первой необходимости по цене производителей. Открыто уже семь магазинов в Бишкеке и Чуйской области. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве АНО «Евразия» и кабинета министров Кыргызской Республики.

Кроме того, реализуется проект по формированию единого образовательного пространства России и Кыргызстана. «Евразия» возглавила рабочую группу и утвердила дорожную карту интеграции образовательных систем.

Председатель Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков также рассказал о совместной работе с организацией. В частности, при поддержке АНО «Евразия» одна из школ Кадамджайского района Баткенской области получила новые книги. Сегодня они используются в образовательном процессе и помогают расширять возможности для обучения школьников.

АНО «Евразия» участвует в Кыргызско-Российском экономическом форуме второй год подряд. Мероприятие объединило более 1 тысячи представителей государственных органов, бизнеса, институтов развития и общественного сектора. В течение трех дней планируется подписать свыше 30 соглашений и меморандумов, направленных на развитие экономического сотрудничества и укрепление партнерских связей между Кыргызстаном и Россией.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384352/
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