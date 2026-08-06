BAKAI опубликовал отчет в области устойчивого развития по итогам 2025 года, продолжив практику ежегодного раскрытия нефинансовой информации.

Публикация отчета отражает последовательную и системную приверженность BAKAI принципам прозрачности, ответственного ведения бизнеса и интеграции ESG в корпоративное управление, планирование и операционную деятельность. Как полноправный участник Глобального договора ООН банк рассматривает устойчивое развитие как неотъемлемую часть долгосрочной стратегии и важный фактор сохранения доверия клиентов, партнеров и общества.

«Внедрение передовых практик ESG и регулярная нефинансовая отчетность отражают нашу ключевую позицию — современный и инновационный банк должен обеспечивать не только операционную надежность, но и формировать долгосрочную ценность для клиентов, общества и инвесторов. Интеграция принципов устойчивого развития в механизмы взаимодействия с клиентами, управление рисками и процесс принятия решений позволяют нам гарантировать высокую конкурентоспособность и стрессоустойчивость бизнеса, а также соответствие ожиданиям наших стейкхолдеров», — подчеркнул председатель правления BAKAI Тимур Ибрагимов.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI. При его формировании банк также руководствовался рекомендациями рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), критериями оценки корпоративной устойчивости S&P Global CSA, принципами Глобального договора ООН и Целями устойчивого развития ООН.

Отчет демонстрирует готовность банка к дальнейшему масштабированию инструментов устойчивого финансирования. В качестве приоритетных направлений выделены развитие портфеля зеленого кредитования и расширение социально ориентированного финансирования, в том числе с точки зрения обеспечения стабильного доступа к капиталу для субъектов малого и среднего бизнеса и стимулирования женского предпринимательства.

Полные версии отчета BAKAI в области устойчивого развития за 2025 год на кыргызском, русском и английском языках доступны на официальном сайте банка.

О банке

BAKAI — один из ведущих универсальных коммерческих банков Кыргызской Республики, действующий с 1998 года. Финансовый институт осуществляет деятельность на основании лицензий Национального банка Кыргызской Республики и предоставляет широкий спектр традиционных банковских услуг и продуктов, а также исламское финансирование. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами международных агентств, а также ESG-оценкой S&P Global CSA.

Лицензия НБ КР № 043.