Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август

Август — время подготовки к новому учебному году. Покупка канцелярии, одежды, техники, школьных принадлежностей и семейные походы в кафе после шопинга — все это может стать выгоднее вместе с Simbank.

С 1 по 31 августа пользователи Simbank могут самостоятельно выбрать две категории кешбэка и получать до 20 процента реальными деньгами за повседневные покупки.

В августе доступны следующие категории:

продукты и супермаркеты — 2 процента;

кафе и рестораны — 3 процента;

красота и медицина — 4 процента;

развлечения и спорт — 4 процента;

онлайн-шоппинг — 5 процентов;

кино — 20 процентов;

ОСАГО — 20 процентов.

Кроме того, весь август действует специальное предложение для пользователей Apple Pay — 3 процента кешбэка на все покупки при оплате через сервис (кроме штрафов и государственных услуг).

Август — один из самых затратных месяцев в году для многих семей. Поэтому категории подобраны так, чтобы вернуть часть расходов на самые актуальные покупки: продукты, онлайн-заказы, семейный отдых или поход в кино перед началом учебного сезона.

Выбрать категории можно прямо в приложении Simbank. Кешбэк начисляется реальными деньгами, которыми можно распоряжаться без ограничений.

Если вы еще не пользуетесь Simbank, оформить карту можно всего за несколько минут в мобильном приложении и сразу начать получать кешбэк за повседневные покупки.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

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