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Бизнес

Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август

Август — время подготовки к новому учебному году. Покупка канцелярии, одежды, техники, школьных принадлежностей и семейные походы в кафе после шопинга — все это может стать выгоднее вместе с Simbank.

С 1 по 31 августа пользователи Simbank могут самостоятельно выбрать две категории кешбэка и получать до 20 процента реальными деньгами за повседневные покупки.

В августе доступны следующие категории:

  • продукты и супермаркеты — 2 процента;
  • кафе и рестораны — 3 процента;
  • красота и медицина — 4 процента;
  • развлечения и спорт — 4 процента;
  • онлайн-шоппинг — 5 процентов;
  • кино — 20 процентов;
  • ОСАГО — 20 процентов.

Кроме того, весь август действует специальное предложение для пользователей Apple Pay3 процента кешбэка на все покупки при оплате через сервис (кроме штрафов и государственных услуг).

Август — один из самых затратных месяцев в году для многих семей. Поэтому категории подобраны так, чтобы вернуть часть расходов на самые актуальные покупки: продукты, онлайн-заказы, семейный отдых или поход в кино перед началом учебного сезона.

Выбрать категории можно прямо в приложении Simbank. Кешбэк начисляется реальными деньгами, которыми можно распоряжаться без ограничений.

Если вы еще не пользуетесь Simbank, оформить карту можно всего за несколько минут в мобильном приложении и сразу начать получать кешбэк за повседневные покупки.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384247/
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