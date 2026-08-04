Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank

Получить денежный перевод из-за границы стало проще. В мобильном приложении Simbank появилась возможность зачислять переводы через систему Kwikpay сразу на карту.

Через Kwikpay можно получить перевод из России, Казахстана, Узбекистана, Армении и Беларуси. Переводы отправляются в долларах США или российских рублях, а при зачислении автоматически конвертируются в сомы по курсу «Дос-Кредобанка». Комиссия за зачисление отсутствует.

Чтобы получить перевод, достаточно открыть соответствующий раздел в приложении Simbank, выбрать Kwikpay и ввести код перевода. Перед подтверждением операции пользователь увидит информацию об отправителе, стране отправления, сумме и валюте перевода, курсе конвертации и сумме, которая поступит на карту.

«Мы продолжаем развивать Simbank, чтобы самые востребованные финансовые сервисы были доступны нашим клиентам в мобильном приложении. Подключение Kwikpay позволяет сделать получение международных переводов еще удобнее», — отметили в Simbank.

Функция уже доступна всем пользователям Simbank.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.