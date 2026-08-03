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Бизнес

В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR

В Бишкеке впервые состоялся семейный фестиваль AI-BALDAR, посвященный искусственному интеллекту, современным технологиям и цифровому образованию. На одной площадке собрали роботов, интерактивные зоны, мастер-классы и лекции, чтобы показать детям и взрослым, как ИИ уже применяется в повседневной жизни и какие возможности открывает в будущем.

Организатором фестиваля выступили IT-компания CODIFY и сеть образовательных центров CODIFY. Как рассказала основательница компании Динара Руслан, главная цель мероприятия — в доступной и понятной форме познакомить детей и родителей с возможностями искусственного интеллекта, показать, как современные технологии уже применяются в повседневной жизни и какие навыки будут востребованы в будущем.

«Мы хотели показать, что искусственный интеллект — это не просто ChatGPT. Сегодня ИИ встроен в роботов, бытовые устройства, автомобили, телефоны и множество других технологий. Кроме того, с его помощью уже можно создавать сайты, приложения, игры и автоматизировать различные процессы», — отметила она.

24.kg
Фото 24.kg. Основательница CODIFY Динара Руслан
Для детей организаторы подготовили мастер-классы, конкурсы, квесты и интерактивные станции с использованием ИИ и робототехники. За выполнение заданий участники получали призы. Родителям предложили отдельную образовательную программу, где специалисты рассказали, как использовать современные ИИ-инструменты в работе и обучении, а также какие навыки будут востребованы у детей в ближайшие годы.

Одним из спикеров фестиваля стал разработчик и руководитель диагностического отдела CODIFY Билал Кубатбеков. Во время своего выступления он продемонстрировал, как с помощью искусственного интеллекта можно всего за десять минут создать полноценный сайт без написания программного кода. По его словам, подобные мероприятия помогают родителям лучше ориентироваться в быстро меняющемся цифровом мире.

«Технологии развиваются очень быстро. Искусственный интеллект уже используется в самых разных устройствах — от смартфонов до умных очков с функцией перевода речи в реальном времени. Поэтому важно не бояться этих технологий, а понимать, как они работают и как могут помочь в жизни», — рассказал руководитель диагностического отдела CODIFY.

Одной из самых популярных площадок фестиваля стала зона цифрового производства, организованная инженерами Fablab Бишкек. Посетителям показали работу 3D-принтера и лазерного гравера, а также рассказали о принципах их работы и возможностях применения таких технологий в обучении и инженерных проектах.

Фестиваль вызвал большой интерес у семей с детьми. Посетительница Кристина Вертелецкая рассказала, что пришла вместе с сыном, чтобы узнать, как развивается искусственный интеллект в Кыргызстане, а также поддержать организаторов, у которых ее ребенок ранее проходил обучение.

«Сегодня очень важно следить за развитием искусственного интеллекта. Не нужно его бояться — нужно понимать современные тенденции и использовать новые технологии себе во благо», — считает она.

По словам Динары Руслан, несмотря на летний сезон, интерес к фестивалю превзошел ожидания организаторов. Мероприятие собрало большое количество участников.

Она отметила, что AI-BALDAR планируют сделать регулярным бесплатным семейным фестивалем, где простым языком будут рассказывать и на практике показывать возможности искусственного интеллекта и современных технологий в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383974/
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