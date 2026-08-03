Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI

С 1 по 31 августа 2026 года BAKAI запускает специальные условия программы лояльности для держателей карт Visa. В преддверии нового учебного сезона клиенты смогут получать повышенный кешбэк до 5 процентов реальными деньгами за покупки в популярных категориях.

В течение августа держатели карт Visa смогут получать 5 процентов кешбэка при оплате товаров для учебы и офиса: книг, канцелярских товаров, школьных и офисных принадлежностей, а также газет и периодических изданий. Помимо повышенного кешбэка, для держателей карт Visa продолжают действовать стандартные условия программы лояльности:

1 процент кешбэка на все покупки в POS-терминалах;

3 процента кешбэка при оплате покупок в интернете.

Для владельцев карт «ЭЛКАРТ+» также сохраняется 3 процента кешбэка на все покупки через POS-терминалы и в интернет-магазинах, за исключением операций, не участвующих в программе лояльности.

BAKAI также сохраняет специальные условия для держателей «Карты пенсионера». По ней начисляется 5 процентов кешбэка при оплате в аптеках и магазинах оптики, 1 процент — в супермаркетах и продуктовых магазинах, а также 3 процента — за остальные покупки, кроме отдельных категорий операций, предусмотренных правилами программы.

Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Повышенный кешбэк по картам Visa распространяется на покупки, совершенные на территории Кыргызской Республики гражданами КР — держателями карт Visa BAKAI в национальной валюте. Кешбэк начисляется в соответствии с условиями программы лояльности банка, для отдельных категорий операций предусмотрены исключения.

Оформить карту Visa или «ЭЛКАРТ+» можно в мобильном приложении BAKAI и пользоваться всеми преимуществами программы лояльности уже сегодня.

Побробнее: https://bakai.kg/cashback/.

Лицензия НБ КР № 043.