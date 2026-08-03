ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников

ABank объявляет о запуске лимитированной серии банковских карт Visa Gold, созданной в честь VI Всемирных игр кочевников — международного спортивно-культурного события, объединяющего традиции, историю и культуру кочевых народов.

Новая карта создана как символ преемственности поколений и уважения к богатому наследию кочевой цивилизации. Ее эксклюзивный дизайн вдохновлен национальной культурой и отражает ценности, которые на протяжении веков объединяли народы Центральной Азии: свободу, силу духа, единство, уважение к традициям и своим истокам.

Владельцы карты смогут не только пользоваться всеми преимуществами премиального банковского продукта, но и стать частью события мирового масштаба, посвященного культуре и традициям кочевых народов.

К выпуску доступны два варианта лимитированной карты:

Visa Gold Nomad Pack — компактная коллекционная версия лимитированной серии, объединяющая ключевые элементы проекта в элегантном фирменном евроконверте.

В состав Nomad Pack входят:

лимитированная банковская карта с эксклюзивным дизайном;

авторская книга о Всемирных играх кочевников, посвященная истории, традициям и культурному наследию Игр;

коллекционный постер с автографом Сезим Жуманазаровой.

Стоимость обслуживания:

выпуск карты — 600 сомов;

годовое обслуживание в первый год — бесплатно;

последующее годовое обслуживание — бесплатно.

Visa Gold Limited Pack — эксклюзивный коллекционный набор, созданный специально для владельцев лимитированной серии карт Всемирных игр кочевников. Каждый элемент набора отражает богатое культурное наследие Кыргызстана и делает коллекцию по-настоящему уникальной.

В состав Limited Pack входят:

лимитированная банковская карта с эксклюзивным дизайном;

коллекционный магнит с символикой лимитированной серии;

коллекционная монета Национального банка Кыргызской Республики;

авторская книга о Всемирных играх кочевников;

эксклюзивный коллекционный постер с автографом Манаса Ниязова.

Стоимость обслуживания:

выпуск карты — 600 сомов;

годовое обслуживание в первый год — бесплатно;

последующее годовое обслуживание — 350 сомов.

Предварительный заказ на лимитированную карту уже открыт на официальном сайте ABank https://abank.kg. Количество карт ограничено. Оформить заявку можно уже сегодня.

Выпуск лимитированной серии подчеркивает стремление ABank поддерживать инициативы, направленные на сохранение культурного наследия, популяризацию национальных ценностей и создание продуктов, сочетающих современные технологии с уважением к истории, культуре и традициям Кыргызстана.

Лицензия НБ КР № 048.