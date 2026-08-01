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Бизнес

От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет

История Beeline началась ровно 28 лет назад — с самого первого звонка в GSM-сети, который ознаменовал новую эпоху мобильной связи в Кыргызстане. С тех пор компания прошла большой путь и в прошлом году стала частью большой цифровой экосистемы ОАО «Элдик Банк». Свой 28-й день рождения Beeline впервые отмечает в статусе национального мобильного оператора, открывая новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли страны.

За 28 лет мобильная связь сильно изменилась: от обычных звонков и коротких сообщений до многофункциональной цифровой среды, объединяющей связь, финансы и сервисы на все случаи жизни. Вместе с потребностями людей менялся и Beeline, следуя своему главному предназначению: обеспечивать доступные, надежные и современные услуги связи для всех.

По традиции в честь своего дня рождения Beeline приготовил подарок для абонентов:

  • 28 гигабайт интернета,

  • 280 минут для звонков в Россию на номера Beeline,

  • 280 минут внутри сети.

Подключить подарочный пакет можно один раз с 1 по 3 августа в приложении «Мой Beeline + Balance». Пакет действует семь дней с момента подключения и доступен при оплаченной абонентской плате по тарифу.

«28 лет — это значимая дата, подтверждающая надежность и стабильность компании, — отметил генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Символично, что этот праздник мы впервые встречаем как национальный мобильный оператор в составе экосистемы «Элдик Банка». Это новый этап развития, с масштабными задачами, большими проектами и амбициозными планами. При этом главной ценностью Beeline всегда были и остаются люди, которые вдохновляют нас двигаться вперед и становиться лучше. Мы рады разделить этот праздник с нашими абонентами, подарив еще больше возможностей для общения с близкими. Спасибо, что выбираете Beeline!»

Почти три десятилетия Beeline соединяет людей, несмотря на расстояния. Компания продолжает развивать сеть, внедрять новые технологии и создавать цифровые решения, которые делают связь доступнее и удобнее.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383767/
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