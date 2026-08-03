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Бизнес

Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» представляет Mastercard World Elite — премиальную карту нового уровня для тех, кто выбирает исключительный сервис, комфорт в путешествиях и доступ к лучшим мировым привилегиям. Карта объединяет финансовые преимущества, международные сервисы и премиальное обслуживание, открывая новые возможности для жизни без границ.

Запуск карты стал очередным шагом в развитии премиального банковского обслуживания, предлагая клиентам не только удобный платежный инструмент, но и широкий пакет международных привилегий.

Преимущества карты Mastercard World Elite:

  • 2 процента cashback на все покупки в торговых точках и интернете;
  • безлимитный доступ в более чем 1 тысячу 800 бизнес-залов по всему миру по программе LoungeKey;
  • Fast Track — приоритетное прохождение предполетного контроля;
  • до 3 ГБ мобильного интернета за рубежом через FlexiRoam (eSIM);
  • страхование в путешествиях с покрытием до 1 миллиона 500 тысяч долларов;
  • страхование багажа и расширенная защита во время поездок;
  • привилегии Mastercard Travel Pass;
  • специальные предложения и скидки у международных партнеров;
  • обслуживание без очереди во всех отделениях «Элдик Банка».

Основные условия обслуживания карты:

  • годовое обслуживание — 10 тысяч сомов;
  • срок действия карты — пять лет;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков Кыргызстана  до 200 тысяч сомов в месяц;
  • при снятии свыше 200 тысяч сомов комиссия 1 процент, минимум 150 сомов;
  • снятие наличных в банкоматах других банков за рубежом — 1 процент, минимум 150 сомов.

Mastercard World Elite от «Элдик Банка» — это персональный доступ к международным сервисам, премиальному обслуживанию и эксклюзивным возможностям, которые делают каждое путешествие и каждую покупку еще комфортнее. Получить дополнительную информацию можно по номеру 9111.

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383758/
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