Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» представляет Mastercard World Elite — премиальную карту нового уровня для тех, кто выбирает исключительный сервис, комфорт в путешествиях и доступ к лучшим мировым привилегиям. Карта объединяет финансовые преимущества, международные сервисы и премиальное обслуживание, открывая новые возможности для жизни без границ.
Запуск карты стал очередным шагом в развитии премиального банковского обслуживания, предлагая клиентам не только удобный платежный инструмент, но и широкий пакет международных привилегий.
Преимущества карты Mastercard World Elite:
- 2 процента cashback на все покупки в торговых точках и интернете;
- безлимитный доступ в более чем 1 тысячу 800 бизнес-залов по всему миру по программе LoungeKey;
- Fast Track — приоритетное прохождение предполетного контроля;
- до 3 ГБ мобильного интернета за рубежом через FlexiRoam (eSIM);
- страхование в путешествиях с покрытием до 1 миллиона 500 тысяч долларов;
- страхование багажа и расширенная защита во время поездок;
- привилегии Mastercard Travel Pass;
- специальные предложения и скидки у международных партнеров;
- обслуживание без очереди во всех отделениях «Элдик Банка».
Основные условия обслуживания карты:
- годовое обслуживание — 10 тысяч сомов;
- срок действия карты — пять лет;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков Кыргызстана до 200 тысяч сомов в месяц;
- при снятии свыше 200 тысяч сомов комиссия 1 процент, минимум 150 сомов;
- снятие наличных в банкоматах других банков за рубежом — 1 процент, минимум 150 сомов.
Mastercard World Elite от «Элдик Банка» — это персональный доступ к международным сервисам, премиальному обслуживанию и эксклюзивным возможностям, которые делают каждое путешествие и каждую покупку еще комфортнее. Получить дополнительную информацию можно по номеру 9111.
Лицензия НБ КР № 033.