Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» представляет Mastercard World Elite — премиальную карту нового уровня для тех, кто выбирает исключительный сервис, комфорт в путешествиях и доступ к лучшим мировым привилегиям. Карта объединяет финансовые преимущества, международные сервисы и премиальное обслуживание, открывая новые возможности для жизни без границ.

Запуск карты стал очередным шагом в развитии премиального банковского обслуживания, предлагая клиентам не только удобный платежный инструмент, но и широкий пакет международных привилегий.

Преимущества карты Mastercard World Elite:

2 процента cashback на все покупки в торговых точках и интернете;

безлимитный доступ в более чем 1 тысячу 800 бизнес-залов по всему миру по программе LoungeKey;

Fast Track — приоритетное прохождение предполетного контроля;

до 3 ГБ мобильного интернета за рубежом через FlexiRoam (eSIM);

страхование в путешествиях с покрытием до 1 миллиона 500 тысяч долларов;

страхование багажа и расширенная защита во время поездок;

привилегии Mastercard Travel Pass;

специальные предложения и скидки у международных партнеров;

обслуживание без очереди во всех отделениях «Элдик Банка».

Основные условия обслуживания карты:

годовое обслуживание — 10 тысяч сомов;

срок действия карты — пять лет;

бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков Кыргызстана до 200 тысяч сомов в месяц;

при снятии свыше 200 тысяч сомов комиссия 1 процент, минимум 150 сомов;

снятие наличных в банкоматах других банков за рубежом — 1 процент, минимум 150 сомов.

Mastercard World Elite от «Элдик Банка» — это персональный доступ к международным сервисам, премиальному обслуживанию и эксклюзивным возможностям, которые делают каждое путешествие и каждую покупку еще комфортнее. Получить дополнительную информацию можно по номеру 9111.

Лицензия НБ КР № 033.