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Бизнес

DemirBank запустил специальную ипотечную программу для сотрудников госсектора

DemirBank предлагает специальную ипотечную программу для сотрудников государственных учреждений и предприятий с частичным государственным финансированием. В рамках программы клиенты могут приобрести готовое жилье или земельный участок для строительства дома на выгодных условиях.

Процентная ставка составляет 15,99 процента годовых при сроке кредитования от 6 до 60 месяцев и 17 процентов годовых при сроке от 61 до 96 месяцев. Сумма кредита — от 350 тысяч сомов.

В рамках программы предусмотрена возможность оформления кредита без первоначального взноса.
Участие в зарплатном проекте DemirBank не является обязательным условием для оформления кредита.
Специальное предложение действует с 20 июля по 30 сентября 2026 года.

Подробная информация об условиях программы и необходимых документах доступна на официальном сайте DemirBank. Получить консультацию также можно по короткому номеру 2222 или в ближайшем отделении банка.
 
Лицензия НБ КР № 035. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383426/
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