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Бизнес

Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане

Мировой лидер индустрии платежей компания Visa отметила MBANK почетной наградой. Банк получил признание за успешное внедрение Apple Pay в приложении MBANK, а также за значительный вклад в развитие цифровых технологий в Кыргызстане.

Официальное награждение подчеркивает лидерство MBANK в создании современной финансовой инфраструктуры. Благодаря запуску Apple Pay, тысячи кыргызстанцев получили доступ к самому современному, быстрому и безопасному способу оплаты покупок.

Награду вручил вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии Санжар Сулейманов. Со стороны MBANK награду принял директор департамента цифрового развития массового сегмента Алмазбек Мамырбаев.

«Для нашей команды награда от Visa — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Наша главная цель — предоставить клиентам MBANK лучший пользовательский опыт. Apple Pay стал долгожданным сервисом, который сделал ежедневные оплаты моментальными и безопасными. Мы продолжаем работать над тем, чтобы цифровой банкинг в Кыргызстане был на мировом уровне», — отметил Алмазбек Мамырбаев.

Напомним, сервис Apple Pay доступен в MBANK с 28 июля. Теперь держатели карт MBANK, MBusiness и MIslamic могут оплачивать покупки с помощью iPhone или Apple Watch. Достаточно просто поднести устройство к терминалу.

Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена: данные карты не хранятся в устройстве и не передаются продавцу, а оплата подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

Готовы к быструю и безопасным покупкам? Привяжите вашу карту MBANK к Apple Pay в пару кликов!

MBANK — первый цифровой! Сделан в Кыргызстане.

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383408/
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