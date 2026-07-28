Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку

В мобильном банке BAKAI в сервисе BAKAI Travel открылся новый раздел «Отели» — теперь все для путешествия можно собрать в одном месте и забронировать размещение за несколько минут. Вместе с запуском нового сервиса BAKAI подготовил специальное предложение для путешественников. За каждое бронирование пользователи получают 10 процентов кешбэка реальными деньгами.

Где выбирать

400+ вариантов размещения по всему Кыргызстану;

вариантов размещения по всему Кыргызстану; 3,5 миллиона + объектов размещения по всему миру;

объектов размещения по всему миру; быстрое и удобное бронирование непосредственно в мобильном банке BAKAI;

от домиков на Иссык-Куле или в горах до курортов у моря где-нибудь в Европе.

Акция действует до 31 августа 2026 года, а максимальная сумма кешбэка составляет до 10 тысяч сомов на одного пользователя в течение каждого календарного месяца.

Чем больше путешествий, тем больше возвращается деньгами на счет.

Как забронировать?

BAKAI → «Сервисы» → BAKAI Travel → «Отели».

Бронируйте с комфортом!

Раздел «Отели» и акция с кешбэком уже доступны всем пользователям мобильного банка BAKAI.

Лицензия НБ КР № 043.