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Бизнес

Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку

В мобильном банке BAKAI в сервисе BAKAI Travel открылся новый раздел «Отели» — теперь все для путешествия можно собрать в одном месте и забронировать размещение за несколько минут. Вместе с запуском нового сервиса BAKAI подготовил специальное предложение для путешественников. За каждое бронирование пользователи получают 10 процентов кешбэка реальными деньгами.

Где выбирать

  • 400+ вариантов размещения по всему Кыргызстану;
  • 3,5 миллиона+ объектов размещения по всему миру;
  • быстрое и удобное бронирование непосредственно в мобильном банке BAKAI;
  • от домиков на Иссык-Куле или в горах до курортов у моря где-нибудь в Европе.

Акция действует до 31 августа 2026 года, а максимальная сумма кешбэка составляет до 10 тысяч сомов на одного пользователя в течение каждого календарного месяца.

Чем больше путешествий, тем больше возвращается деньгами на счет.

Как забронировать?

BAKAI → «Сервисы» → BAKAI Travel → «Отели».

Бронируйте с комфортом!

Раздел «Отели» и акция с кешбэком уже доступны всем пользователям мобильного банка BAKAI.

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383289/
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