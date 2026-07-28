Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане

Теперь держатели карт DemirBank и MBANKна базе Mastercard могут оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, iPad и Mac быстро, удобно и безопасно.

Mastercard совместно с DemirBank и MBANK запускает Apple Pay для пользователей в Кыргызстане, предоставляя более безопасный, надежный и удобный способ оплаты в магазинах, приложениях и в интернете.

Чтобы оплатить покупку в магазине, клиенту достаточно дважды нажать боковую кнопку устройства и поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу для бесконтактной оплаты. Каждая операция через Apple Pay защищена благодаря аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства, а также уникального одноразового динамического кода безопасности.

Сегодня оплату Apple Pay принимают в различных магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и во многих других местах. Apple Pay упрощает оплату доставки еды и продуктов, покупок в интернете, транспорта, парковки и многого другого. Достаточно один раз добавить карту, и больше не нужно вводить ее данные при каждой покупке.

Санжар Жамалов, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии, отметил: «Мы продолжаем наблюдать уверенный рост цифровизации как в Кыргызстане, так и в регионе Центральной Азии в целом. Именно поэтому Mastercard продолжает сотрудничать с банками-партнерами, внедряя современные платежные технологии и расширяя возможности оплаты для держателей карт. Запуск Apple Pay — важный этап в развитии экосистемы цифровых платежей Кыргызстана, который позволяет держателям карт Mastercard быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью устройств Apple, которыми они пользуются каждый день».

Apple Pay построен на принципах безопасности и конфиденциальности. При использовании кредитной или дебетовой карты в Apple Pay реальные номера карт не хранятся ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства (Device Account Number), который шифруется и надежно хранится в защищенном чипе Secure Element — сертифицированном по отраслевым стандартам компоненте, предназначенном для безопасного хранения платежной информации на устройстве.

Настроить Apple Pay легко. Для этого на iPhone достаточно открыть приложение Wallet, нажать «+» и следовать инструкциям по добавлению кредитных или дебетовых карт. После того как пользователь добавит карту на iPhone, Apple Watch, iPad или Mac, он сразу же сможет пользоваться Apple Pay на этом устройстве. При этом все бонусы и привилегии по картам сохраняются.

В Кыргызстане Apple Pay доступен держателям карт Mastercard от DemirBank и MBANK. Подробную информацию можно найти на сайтах банков-участников.