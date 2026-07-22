В Ноокате открыли административное здание завода по производству удобрений

В Ноокате состоялось официальное открытие административного здания завода по производству удобрений.

На мероприятии присутствовали первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области, представители Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, ОЮЛ «Ассоциация Кыргызско-Китайская инвестиционная общая палата», руководители проекта, отраслевые партнеры и представители первых франчайзи.

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«Такого производства в Кыргызской Республике пока нет. Иными словами, это импортозамещающее предприятие. Еще одна его особенность заключается в том, что оно будет способствовать выпуску экологически чистой продукции. Здесь не используются химические компоненты — предприятие будет производить органо-минеральные удобрения», — отметил советник директора завода Абдыжапар Бегматов.

Абдыжапар Бегматов также сказал, что «огромную роль играет готовность административного здания. Именно здесь разместится лаборатория. Уже поступает необходимое лабораторное оборудование, ведутся строительно-монтажные работы.

Вся продукция, произведенная на заводе, будет проходить лабораторные испытания непосредственно здесь, и только после подтверждения соответствия требованиям государственных стандартов поступит в продажу.

Еще одна чрезвычайно важная функция лаборатории — проведение полного анализа почвы. По результатам исследований будет определяться, каких именно элементов не хватает конкретному земельному участку: азота, фосфора, калия или других питательных веществ. Исходя из этого будут производиться удобрения, максимально подходящие для каждой конкретной почвы. Нельзя просто купить на рынке азотные, карбамидные или фосфорные удобрения и без разбора вносить их в землю. Мы будем точно определять, какие элементы необходимы почве и какие дефициты существуют, после чего обеспечивать ее именно теми удобрениями, которые требуются. Это одно из ключевых требований».

Кроме того, нашей главной задачей является восстановление плодородия почвы. советник директора завода Абдыжапар Бегматов

«До настоящего времени, поскольку удобрения не производились внутри страны, приходилось завозить самые разные виды удобрений из-за рубежа, что во многих случаях негативно сказалось на структуре и качестве почвы. Поэтому в первую очередь необходимо восстановить плодородие и нормализовать состояние земель. Только после этого можно рассчитывать на получение высоких урожаев.

После запуска производства первая технологическая линия будет выпускать 100 тысяч тонн удобрений в год. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию еще две аналогичные линии. Если все пройдет по плану, к концу года будет полностью завершено строительство комплекса общей мощностью 300 тысяч тонн, и уже со следующего года предприятие приступит к выпуску 300 тысяч тонн продукции ежегодно. После этого мы перейдем к реализации третьего этапа проекта», — отметил советник.

Введенное в эксплуатацию офисное здание первого цеха устранило недостатки инфраструктурного обеспечения работы предприятия и сформировало единую комплексную систему координации производственных процессов, научно-технических разработок, коммерческого взаимодействия и обслуживания клиентов.

Основная задача проекта — повысить уровень самообеспеченности республики зерном и содействовать трансформации традиционного сельского хозяйства в современное, интенсивное и высокоэффективное производство.

«Одним из приоритетных направлений политики нашего президента Садыра Нургожоевича является всестороннее сотрудничество с инвесторами. Реализация данного проекта — яркий пример такой политики. Нам представили его как масштабный проект, который откроет новые возможности для наших фермеров и сельхозпроизводителей. Запуск предприятия будет осуществляться поэтапно. Руководство области также оказывает всестороннюю поддержку его реализации. Что касается занятости населения, нам сообщили, что благодаря проекту будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Помимо этого, предприятие принесет региону и стране множество других значимых преимуществ», — сказал первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области Мирлан Орозбаев.

Фото компании. После запуска производства первая технологическая линия будет выпускать 100 тысяч тонн удобрений в год

В рамках церемонии организаторы провели торжественное вручение сертификатов первым франчайзи, что подтверждает полную реализацию плана формирования рыночной сбытовой сети проекта.