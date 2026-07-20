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Бизнес

«Элдик Банк» и ГИК запускают проект доступного и энергоэффективного жилья

Фото компании. Проект станет важным этапом в развитии системы доступного жилищного финансирования в Кыргызстане

ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Государственная ипотечная компания» подписали Генеральное соглашение о рефинансировании в рамках проекта «Расширение доступа к доступному и энергоэффективному жилью», реализуемого при поддержке Азиатского банка развития (ADB). Общий объем финансирования проекта составляет 65 миллионов долларов США.

Документ подписали председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев и председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Талант Жекшенов.

Проект станет важным этапом в развитии системы доступного жилищного финансирования в Кыргызстане и позволит расширить возможности граждан по приобретению собственного жилья на льготных условиях.

Первым этапом проекта станет запуск новой социальной программы «Женская ипотека», направленной на расширение доступа женщин к ипотечному кредитованию. Инициатива позволит расширить доступ женщин к ипотечному кредитованию, предоставив возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях.

В рамках программы заемщикам будут доступны льготные условия кредитования:

  • 9,75 процента годовых (ЭПС от 10,26 процента) — для приобретения жилья в регионах Кыргызской Республики.

Следующим этапом проекта станет внедрение программы «Зеленая ипотека», которая будет способствовать приобретению энергоэффективного жилья, внедрению современных экологичных технологий в строительстве и снижению энергопотребления жилых объектов. Реализация программы станет еще одним шагом на пути к устойчивому развитию строительной отрасли и повышению качества жизни населения.

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил, что участие банка в проекте отражает его стратегический курс на развитие доступных финансовых решений и поддержку инициатив, способствующих устойчивому развитию страны.

«Запуск новых ипотечных программ позволит сделать собственное жилье более доступным для граждан, поддержать женщин в реализации их жилищных планов и стимулировать развитие энергоэффективного строительства в Кыргызстане», — подчеркнул Уланбек Ногаев.

компании
Фото компании. Проект «Элдик Банка» и ГИК станет важным этапом в развитии системы доступного жилищного финансирования в Кыргызстане

Председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Талант Жекшенов отметил: «Программа женской и зеленой ипотеки — это важный шаг к тому, чтобы сделать собственное жилье более доступным. Особое внимание мы уделяем поддержке женщин в регионах, помогая им обрести уверенность в завтрашнем дне и улучшить качество жизни своих семей».

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/382306/
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