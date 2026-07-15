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Бизнес

Visa Direct Account упрощает международные расчеты для бизнеса

BAKAI Business — современная экосистема для предпринимателей, которая объединяет финансовые сервисы, цифровые решения и международные платежные возможности. С ее помощью компании могут эффективно управлять расчетами, работать с зарубежными партнерами и расширять географию бизнеса.

Одним из ключевых инструментов является Visa Direct Account — сервис для отправки денежных переводов напрямую на банковские счета в десятки стран мира, включая США, Турцию, Гонконг, Индию и государства Европы.

Сервис полностью цифровой, не требует сложных процедур и позволяет сделать международные расчеты быстрее, удобнее и безопаснее.

Основные возможности Visa Direct Account для бизнеса:

  1. Расчеты с иностранными партнерами — удобная и быстрая оплата товаров и услуг зарубежным контрагентам.
  2. Оплата поставщикам — упрощение закупок и снижение времени на международные платежи.
  3. Оплата логистических и других международных услуг — прозрачное проведение расчетов за доставку, транспортные услуги и сопутствующие сервисы.

BAKAI Business продолжает развивать решения для международных расчетов, предоставляя предпринимателям современные финансовые инструменты для эффективного ведения бизнеса и работы с партнерами по всему миру.

Лицензия № 043 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381818/
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