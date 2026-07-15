Подключить связь в Кыргызстане благодаря eSIM от Мобильного оператора О! может любой иностранный гражданин — для этого достаточно паспорта своей страны. Оформить eSIM можно полностью дистанционно, не посещая офис оператора.

Главные преимущества eSIM от О! для путешественников:

100-процентное онлайн-оформление: не нужно искать офисы связи — все очень быстро.

не нужно искать офисы связи — все очень быстро. Доступно для граждан любой страны: достаточно вашего заграничного паспорта.

достаточно вашего заграничного паспорта. Никаких долгосрочных обязательств: пользуйтесь столько, сколько нужно. Никаких обязательных договоров на полгода или год.

пользуйтесь столько, сколько нужно. Никаких обязательных договоров на полгода или год. Полноценный местный номер: в отличие от международных туристических eSIM, которые дают только интернет, eSIM от О! — это полноценная связь. Вы получаете местный номер для звонков, SMS и легкой авторизации в локальных приложениях такси, банков и доставки.

в отличие от международных туристических eSIM, которые дают только интернет, eSIM от О! — это полноценная связь. Вы получаете местный номер для звонков, SMS и легкой авторизации в локальных приложениях такси, банков и доставки. Выгодные тарифы: стоимость связи в Кыргызстане — одна из самых доступных в мире. Например, тариф с полным безлимитом обойдется всего в 330 сомов по акции (около 4 долларов) на четыре недели.

стоимость связи в Кыргызстане — одна из самых доступных в мире. Например, тариф с полным безлимитом обойдется всего в 330 сомов по акции (около 4 долларов) на четыре недели. Максимальное покрытие: сеть О! обеспечивает уверенный прием и скоростной интернет на 99,8 процента населенной территории страны.

Как это работает:

Скачайте приложение «Мой О!» (это можно сделать заранее дома или прямо в аэропорту). Нажмите «Стать абонентом О!» и пройдите регистрацию, указав данные паспорта. Выберите номер и подходящий тариф. Оплатите удобным способом. Получите QR-код для активации eSIM — номер заработает сразу же после установки.

Обратите внимание: регистрация и активация eSIM совершаются по прилету, как только вы окажетесь в зоне действия сети на территории Кыргызской Республики.

Если ваш смартфон не поддерживает технологию eSIM, купить обычную пластиковую SIM-карту можно в любом O!Store или у промоутеров и оформить на ваш паспорт.

Служба поддержки О! работает круглосуточно:

О! — на связи с первой минуты в Кыргызстане.

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