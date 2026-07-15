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Бизнес

Связь О! для иностранцев: eSIM онлайн или SIM-карта — по паспорту любой страны

Подключить связь в Кыргызстане благодаря eSIM от Мобильного оператора О! может любой иностранный гражданин — для этого достаточно паспорта своей страны. Оформить eSIM можно полностью дистанционно, не посещая офис оператора.

Главные преимущества eSIM от О! для путешественников:

  • 100-процентное онлайн-оформление: не нужно искать офисы связи — все очень быстро.
  • Доступно для граждан любой страны: достаточно вашего заграничного паспорта.
  • Никаких долгосрочных обязательств: пользуйтесь столько, сколько нужно. Никаких обязательных договоров на полгода или год.
  • Полноценный местный номер: в отличие от международных туристических eSIM, которые дают только интернет, eSIM от О! — это полноценная связь. Вы получаете местный номер для звонков, SMS и легкой авторизации в локальных приложениях такси, банков и доставки.
  • Выгодные тарифы: стоимость связи в Кыргызстане — одна из самых доступных в мире. Например, тариф с полным безлимитом обойдется всего в 330 сомов по акции (около 4 долларов) на четыре недели.
  • Максимальное покрытие: сеть О! обеспечивает уверенный прием и скоростной интернет на 99,8 процента населенной территории страны.

Как это работает:

  1. Скачайте приложение «Мой О!» (это можно сделать заранее дома или прямо в аэропорту).
  2. Нажмите «Стать абонентом О!» и пройдите регистрацию, указав данные паспорта.
  3. Выберите номер и подходящий тариф.
  4. Оплатите удобным способом.
  5. Получите QR-код для активации eSIM — номер заработает сразу же после установки.

Обратите внимание: регистрация и активация eSIM совершаются по прилету, как только вы окажетесь в зоне действия сети на территории Кыргызской Республики.

Если ваш смартфон не поддерживает технологию eSIM, купить обычную пластиковую SIM-карту можно в любом O!Store или у промоутеров и оформить на ваш паспорт.

Служба поддержки О! работает круглосуточно:

О! — на связи с первой минуты в Кыргызстане.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381817/
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