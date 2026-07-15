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Бизнес

«Олд Бишкек»: Запуск подземного перехода в техническом режиме не был самовольным

Администрация проекта «Олд Бишкек» выступила с официальным разъяснением после выездного совещания мэрии Бишкека, состоявшегося сегодня, в ходе которого принято решение о приостановке деятельности торговых объектов в подземном пешеходном переходе.

В компании заявили, что поддерживают стремление столичных властей к развитию городской инфраструктуры, однако считают необходимым уточнить ряд вопросов, озвученных в ходе проверки, чтобы избежать недопонимания между муниципалитетом, бизнесом и жителями города.

По информации администрации проекта, запуск подземного перехода в техническом режиме не был самовольным. На этапе открытия главной задачей являлось обеспечение безопасного и удобного прохода для пешеходов, поэтому объект начали эксплуатировать без официальной церемонии открытия.

При этом, как отмечается в заявлении, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев впоследствии неоднократно посещал переход во время рабочих объездов, что свидетельствует о полной осведомленности городских властей о его работе.

В компании пояснили, что оформление акта ввода объекта в эксплуатацию в настоящее время находится на завершающей стадии и задерживается исключительно из-за прохождения предусмотренных законодательством согласовательных процедур.

Отдельно администрация проекта обратила внимание на необходимость разделять эксплуатацию подземной части объекта и демонтаж расположенного над ней надземного строения на пересечении проспекта Чуй и улицы Байтика Баатыра.

«Демонтаж ведется поэтапно с соблюдением всех требований безопасности. Использование тяжелой строительной техники непосредственно над действующим подземным переходом технологически невозможно, поскольку это создает риски как для пешеходов, так и для несущих конструкций объекта. Именно требования безопасности определяют темпы выполнения этих работ», — говорится в заявлении.

Также в компании прокомментировали ситуацию с благоустройством прилегающей территории.

По словам представителей проекта, инвестор неоднократно обращался в муниципальные службы с просьбой предоставить технические условия и обеспечить подключение к системе водоснабжения для полива зеленых насаждений. Однако до настоящего времени такой доступ не предоставлен, что не позволяет в полном объеме выполнять работы по содержанию озеленения.

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В администрации «Олд Бишкек» подчеркнули, что решение о закрытии торговых площадей ставит в сложное положение сотни предпринимателей и сотрудников, для которых работа в переходе является основным источником дохода.

«Мы убеждены, что любые технические и административные разногласия между муниципалитетом и инвестором должны решаться исключительно в правовом поле и путем конструктивного диалога. Добросовестный малый бизнес не должен становиться заложником подобных процессов», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил опечатать торговый комплекс Old Bishkek, расположенный в подземном переходе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381811/
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