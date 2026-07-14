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Бизнес

DemirBank предлагает образовательный кредит под ноль процентов годовых

Половина летних каникул уже позади, а значит, для многих родителей наступает время подготовки к новому учебному году: впереди оплата обучения, покупка школьной формы, учебников и другие обязательные расходы.

В этом году многие родители столкнулись еще с одной проблемой — стоимость обучения в частных школах выросла.

Весной вопрос повышения цен обсуждался на государственном уровне. По данным профильных органов, ряд частных школ Бишкека пересмотрели стоимость обучения на новый учебный год. Для родителей это означает дополнительные расходы, которые приходится учитывать наряду с другими затратами на подготовку к школе.

Для многих главный вопрос сегодня уже не в том, нужно ли оплачивать обучение, а в том, как сделать это без серьезной нагрузки на семейный бюджет.

Одним из таких решений стал образовательный кредит. Например, DemirBank предлагает образовательный кредит под 0 процентов годовых.

Это значит, что родители возвращают ровно ту сумму, которую оформили на оплату обучения, без процентов и комиссий.

Образовательный кредит можно оформить онлайн в приложении DemirBank на срок 6, 9 или 12 месяцев, на сумму до полной стоимости обучения.

Инвестиция в образование остается одним из важных вложений в будущее ребенка. А современные финансовые решения позволяют сделать качественное образование доступнее без лишней нагрузки на семейный бюджет.

Лицензия НБ КР № 035.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381683/
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