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Бизнес

Beeline — оператор № 1 по стандартам информационной безопасности в Кыргызстане

Фото компании. Соответствие стандарту ISO/IEC 27001 усиливает позиции Beeline в области кибербезопасности

Национальный мобильный оператор Beeline Кыргызстан подтвердил свой эксклюзивный статус первого и единственного телеком-оператора страны, сертифицированного по международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001.

Компания успешно прошла аудит BSI France — одного из ведущих международных органов сертификации. Полученный сертификат ISO/IEC 27001:2022 подтверждает соответствие системы информационной безопасности Beeline самым актуальным мировым требованиям. Стандарт охватывает полный цикл защиты цифровой экосистемы: от обеспечения контроля доступа к данным до регламентированного реагирования на инциденты любого уровня сложности.

Соответствие стандарту ISO/IEC 27001 усиливает позиции Beeline в области кибербезопасности и выделяет компанию среди технологических партнеров по рынку. Это серьезное преимущество в современном мире, когда многие важные процессы происходят в цифровом пространстве, а киберугрозы становятся все сложнее и разнообразнее.

«Будучи единственным обладателем сертификата ISO/IEC 27001 в телекоммуникационной отрасли Кыргызстана, Beeline продолжает подтверждать соответствие лучшим мировым практикам и стандартам, — отметил генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Успешное прохождение аудита — это важный показатель доверия к Beelinе как к государственному телеком-оператору, который работает с большими объемами данных и вносит вклад в устойчивость цифровой инфраструктуры страны. Сегодня информационная безопасность — одно из ключевых требований для бизнеса, государства и каждого клиента. Поэтому мы инвестируем в защиту данных, совершенствуем внутренние процессы, а также развиваем сервисы кибербезопасности и предлагаем надежные решения для защиты цифровых экосистем».

На базе экспертизы, подтвержденной сертификатом ISO/IEC 27001, в Beeline действует центр мониторинга, реагирования и противодействия киберугрозам информационной безопасности SkySOC, который предоставляет качественные услуги по кибербезопасности для широкого спектра клиентов.

Это особенно актуально для финансового сектора и компаний, которые работают с чувствительными данными: важно не просто защищаться от угроз, а вовремя замечать риски и быстро на них реагировать, чтобы избежать финансовых потерь и репутационного ущерба.

SkySOC от Beeline открывает клиентам доступ к профессиональному мониторингу, предотвращению угроз и надежной защите от кибератак. При этом компаниям не нужно создавать собственную инфраструктуру: достаточно доверить информационную безопасность команде опытных специалистов Beeline. Ознакомиться с возможностями и услугами SkySOC можно на сайте компании.

Beeline продолжает развивать удобные цифровые решения, уделяя особое внимание надежности, защите данных и соответствию международным стандартам.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 15-1420-КР, 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381212/
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